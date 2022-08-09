Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor - Son Dakika
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Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor

09.08.2022 18:56

Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor Afetten zarar gören evlerin yıkımına devam ediliyor Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle hasar gören evlerin yıkım işlemleri devam ediyor.

Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor

Afetten zarar gören evlerin yıkımına devam ediliyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sel afeti nedeniyle hasar gören evlerin yıkım işlemleri devam ediyor.

İlk etapta ağır hasar gören 4 ev yıkılırken boşaltılma kararı verilen 8 evin de yıkım işlemleri gerçekleşiyor. Batı Karadeniz Bölgesinde Haziran ayının son haftasında meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen ilçelerden biri de Karabük'ün Yenice ilçesi olmuştu. İlçeye bağlı Tır köyünde yapılan hasar tespitlerinin ardından köyde bulunan 4 ev ilk etapta yıkıldıktan sonra dere yatağına yakın alanda yer alan 8 ev için de yıkım kararı verilerek evlerin boşaltılması istenmişti. Ekipler 8 evin yıkım işlemlerini de gerçekleştiriyorlar.

Afetten en çok en çok etkilenen yerlerden olan ilçeye bağlı Tır köyünde yaşayan ve yıkım işlemleri gerçekleşen 8 evden birinin sahibi olan Şevket Çenesiz, 1976 yılında inşa ettiği evi için üzgün olduğunu belirterek, "Daha önce 1991 ve 1998 yıllarında da sel gördük ama 1998 yılında evin temeline kadar çıkmıştı. O zaman bu evi bu şekilde yıksalar zoruma gitmezdi ama 2022 yılındaki sel buraya ulaşmadı. Tüm gençliğimizi, emeğimizi bu eve verdik" dedi.

Yıkılan evinin iki katlı olduğunu ve dört dairede dört ailenin yaşadığını ifade eden Çenesiz, "Kardeşlerimin hepsi dışarda çalıştıkları için burada bir tek ben vardım. Yenice'den zemin kattan bir daire aldım ama orada da oğlum oturuyordu. Bu iş başımıza gelince oğlum kiraya çıktı ben de oraya taşındım" şeklinde konuştu.

Çenesiz yeni yapılacak evin yerleri için ise "Kaymakamımız bir toplantı düzenlemişti ve Cami Yanı Deposu diye demişti. Onu biliyoruz. Başka bir bilgi yok şu anlık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yenice'de evleri yıkılanlar, yeni konutlarına geçmek için gün sayıyor - Son Dakika
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