Sular çekildi, selin boyutu havadan böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sular çekildi, selin boyutu havadan böyle görüntülendi

28.06.2022 10:48

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sel, gece boyu süren çalışmalar ve yağışın durması neticesinde duruldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan sel, gece boyu süren çalışmalar ve yağışın durması neticesinde duruldu. Çekilen sular sonrasında selin boyutu dron ile havadan da görüntülendi.

Yoğun sağanaktan dolayı dün ilçe merkezinde olumsuzluklar yaşanan Yenice'de sular duruldu. Gece boyu süren çalışmalar neticesinde yollarda durum normale döndü. Yalnızca yıkılma tehlikesi bulunan İncedere Köprüsü'nden geçişe hala izin verilmezken bu bölgedeki çalışmalar sürüyor. Geceden bu yana etkisini kaybeden sağanağın gün içinde tekrar kendini göstermesi bekleniyor. Suların çekilmesi sonrasındaki durum dron ile havadan da görüntülendi. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın da bugün Yenice'ye gelmesi bekleniyor.

"METEOROLOJİNİN DE TEKRARDAN KIRMIZI ALARM UYARISI VAR. İNŞALLAH BİR DAHA YAŞAMAYIZ"

Dere taşması neticesinde sular altında kalan ilçede berber dükkanı işleten Tevfik Mısırlı, "Şuanda ekipler tüm hızıyla çalışıyor. Herkesten Allahtan razı osun. Meteorolojinin de tekrardan kırmızı alarm uyarısı var. İnşallah bir daha yaşamayız. Şuanda alt tarafta kalan esnaf abiler ve kardeşlerimizin dükkanı var sular altında kalan birde marketlerin depolarında sıkıntılar var. Benim dükkanımda bir şey yok çok şükür ama bu toplumsal bir olay olduğu için Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Orkun Kaya - Dilek Kocabaş - İHA)

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Kaynak: İHA

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