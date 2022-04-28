Yeniden belde olan Dodurga'da seçim heyecanı - Son Dakika

Nüfusunun az olması nedeniyle 2014'te belde statüsünü kaybeden Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünün yeniden belde olması sevinçle karşılandı.

Dodurga beldesinin tüzel kişiliği, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü.

Dodurga Belediyesince tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada Dodurga köyünün belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, belediye başkanı olarak görevlendirilirken, belediyeyi oluşturan 3 mahalle muhtarlığına da mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı görevlendirildi.

İlçe Seçim Kurulunca yapılan toplantıda, beldede 3 Temmuz'da seçim yapılmasına karar verildi.

Muhtar Kaşıkçı, AA muhabirine, belediyeliğin kapatılmasının ardından ilgili kurumlara dilekçelerle itiraz ettiklerini söyledi.

Bu şekilde sürecin başladığını anlatan Kaşıkçı, "3 Temmuz olarak seçime girme noktasında ilgili makamlar kararı verdi. Allah nasip ederse 3 Temmuz'da bütün Türkiye'ye örnek olacak bir seçime doğru gidiyoruz. Bu süreçte sivil toplum teşkilatlarımızı, bununla beraber siyasi noktadaki milletvekillerimize, emeği geçenlere, hepsinden önemlisi belde halkımıza bu mücadelemizde sürekli yanımızda olmalarından dolayı da teşekkür ederim." dedi.

Hayırlı bir sonuca, güzel bir seçime doğru gittiklerini dile getiren Kaşıkçı, "İnsanlarımızı tebessüm ettirme adına güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyor, beldemize, memleketimize hayırlı olsun diyoruz. 3 yıldır muhtarlık yapıyorum. Allah nasip ederse 3 Temmuz kesinleşti, biz de adaylığımızı artık buradan ilan etmiş olalım." ifadelerini kullandı.

"Çok heyecanlıyız, memleketimize hayırlı olsun"

Belde sakinlerinden Recep Gökkaya da kapatılan beldelerini uzun hukuk mücadelesinin ardından tekrar kazandıklarını dile getirdi.

Yeniden belde statüsü kazandıkları için mutlu ve heyecanlı olduklarını vurgulayan Gökkaya, "Önümüzdeki günlerde inşallah bunu hep birlikte yaşayacağız. Netleşen 3 Temmuz seçimleriyle beraber hem mahallelerimiz hem belediyemiz aktif olarak çalışacaklar. Çok heyecanlıyız, memleketimize hayırlı olsun." dedi.

Mehmet Köse de uzun uğraşlar sonucunda başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

3 Temmuz'da 3 muhtar ve bir belediye başkanı seçeceklerinin altını çizen Köse, "Muhtarlıkla iş yapmak zordu. Burası büyük köy olduğu için birçok sorun çıkıyordu, bunu muhtarlıkla yaptırması zordu. Belediye olursa daha güzel olacağını düşünüyoruz. Köyümüz daha iyi hizmetler olacak." dedi.

Cumhur Şentürk de yeniden belde olmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.