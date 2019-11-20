(YENİDEN) İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASINA EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Feriköy Mezarlığı 'nda gece saatlerinde kendisine tecavüz edilmek istendiğini iddia ederek şikayetçi olan kadınla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'nden açıklama yapıldı.

Şişli 'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan gece saatlerinde kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaşmıştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadın polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülmüştü. Olayın ardından tecavüz ettiği iddia edilen İ.Ç. gözaltına alındı. Kendisine tecavüz edilmek istenildiğini iddia eden İ.Ü. ve şüpheli İ.Ç. birbirlerinden şikayetçi oldu. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "20.11.2019 tarihi saat 05.25 sıralarında İlimiz Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi Hasret Caddesinde İ.Ü. (36) isimli şahsın cinsel saldırıya uğramış olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; Bahse konu adrese görevlilerimizce ivedilikle geçilmiş, olayın İ.Ü. ve İ.Ç. (36) isimli şahıslar arasında yaşandığı, İ.Ü' Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek, burada bulunan istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı biri tarafından kendisine tecavüz edilmeye çalışıldığını belirterek, polise haber verilmemesini ve kendisine bir taksi çağırmalarını istemiştir. İstasyon çalışanları tarafından polise haber verilmiş İ.Ü olay yerinden taksi ile ayrılmak üzereyken muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.Ç ise İ.Ü ile saati 150 TL'ye fuhuş için anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle Piyalepaşa Caddesi üzerinde gördüğü polis ekiplerine şikayette bulunmuştur." denildi.

İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI KABARIK

İ.Ü.'nün 2 uyuşturucu kullanmak, 3 uyuşturucu ticareti, 2 hırsızlık, 9 yaralama, 3 tehdit, mala zarar verme, hakaret, 2 aile hukukundan kaynaklanan hükmün ihlali ve 2 ailenin korunması kanunun ihlali olmak üzere toplam 25 suç kaydı bulunduğu tespit edilirken, İ.Ç.'nin ise 3 uyuşturucu kullanmak, yağma, yaralama, mala zarar verme, hakaret, parada sahtecilik, hırsızlık ve görev yaptırmamak için direnmek suçundan 10 suç kaydı olduğu tespit edildi.

- İstanbul