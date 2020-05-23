Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erbakan, mesajında, Ramazan Bayramı'nın maddi ve manevi sıkıntı içinde olan dünya Müslümanlarının kurtuluşuna vesile olmasını diledi.

Erbakan, mesajına şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde büyük özveri ile görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personelini, geleceğimiz olan gençlerimizi ve çocuklarımızı, nesillerimizi yetiştirerek en kutsal görevi ifa eden annelerimizi, ülkemizin en önemli manevi değerlerinden olan çok kıymetli büyüklerimizi, hiçbir ayrım gözetmeksizin '83 Milyon Memleket Evladını' en samimi duygularla selamlıyor, tüm milletimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Necmettin Erbakan, Ramazan Bayramı, Refah Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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