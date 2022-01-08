??????? Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan geminin emniyetle Büyükdere'ye demirletildiği bildirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ceuta'dan Zonguldak'a seyir halindeyken Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan LECKO isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 römorkörümüz eşliğinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yeniköy dönüşünde makine arızası yaşayan gemi Büyükdere'ye demirletildi - Son Dakika