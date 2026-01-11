Yeniköy Enerji'den Kamulaştırma Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeniköy Enerji'den Kamulaştırma Açıklaması

11.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji, Akbelen'deki kamulaştırma sürecinin köyleri kapsamadığını duyurdu.

(ANKARA) - Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas Akbelen'de maden faaliyeti için yürütülen kamulaştırma sürecine ilişkin iddialarla ilgili, "Bu süreçte hiçbir köyün yerleşim merkezi veya ortak kullanım alanı kamulaştırma kapsamına alınmamıştır. Söz konusu alanlar, kaynakları ekonomiye ve bölgeye kazandırıldıktan sonra rehabilite edilerek yeniden doğaya teslim edilecektir" açıklamasını yaptı.

Yeniköy Kemerköy Enerji'den yapılan açıklamada, Muğla'nın Milas ilçesi Bağdamları, Çakıralan, İkizköy, Çamköy, Karacağaç ve Karacahisar sınırları içerisinde yer alan linyit maden işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi amacıyla Akbelen Ormanı'nın çevresindeki 679 parsel tarım arazisinin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından "acele kamulaştırıldığı ve bir şirketin yararının gözetildiği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yürütülen kamulaştırma sürecinin, köy yerleşim merkezlerini kapsayan bir uygulama olmadığı, kamulaştırma kararlarının, maden ruhsat sahası içerisinde yer alan ve köy merkezleri dışında kalan toplam 679 parsel ile sınırlı bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte hiçbir köyün yerleşim merkezi veya ortak kullanım alanı kamulaştırma kapsamına alınmamıştır. Kamulaştırma kapsamındaki parsellerin beşte birinden daha azı konut alanını içermektedir. Kamulaştırma işlemleri, kamu yararı kararı doğrultusunda, yürürlükteki mevzuat kapsamında ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından, hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bedel tespitleri de yasal çerçevede ve bilirkişi raporları esas alınarak yapılmaktadır. Madencilik faaliyetlerinin geçici arazi kullanımı niteliğinde olduğu gerçeğinin de özellikle altını çizmek isteriz.

Söz konusu alanlar, tıpkı daha önce tamamlanan 'Hüsamlar' sahasında olduğu gibi, kaynakları ekonomiye ve bölgeye kazandırıldıktan sonra rehabilite edilerek yeniden doğaya teslim edilecektir. Bugün Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleştirilen en büyük maden rehabilitasyon projesi olan 'Hüsamlar Yeniden', bu yaklaşımın somut ve tartışmasız örneğidir. Yeniköy Kemerköy Enerji olarak faaliyetlerimizi kamu yararı, çevresel sorumluluk ve mevzuata tam uyum ilkeleri çerçevesinde yürüttüğümüzün altını çizmek isteriz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yeniköy, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniköy Enerji'den Kamulaştırma Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen için karar verildi

20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını terasta öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
20:22
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 21:37:32. #7.11#
SON DAKİKA: Yeniköy Enerji'den Kamulaştırma Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.