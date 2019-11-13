Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) "İklim Ekonomisi Projesi" kapsamında düzenlenen Sapanca Toplantısı'nda alınan karar ile "Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu" kuruldu.

EGD'den yapılan açıklamaya göre, Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu ilk olarak İzmir'de düzenlenecek "Küresel Isınma Kurultayı"na katılacak ve ardından birbiri ardına farkındalık çalışmaları yapacak.

EGD Başkanı Celal Toprak , "Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu kurulmasına ilişkin öneri, EGD Yönetim Kurulu Üyeleri Çetin Ünsalan ve Serpin Alpaslan tarafından dile getirildi" dedi ve ekledi:

"Onların bu sürece bugüne kadar müthiş destekleri oldu; bundan sonra da olacak. Yine bu sürece görüşleri ile katılan mesleğimizin duayen isimleri Hasan Eriş ve Faruk Türkoğlu da sürecin içinde olacak. Faruk Türkoğlu yıllar önce yapılan toplu sözleşmelere ozan tabakasındaki sorunların yazıldığını söyledi. Bu sürece bizim Küresel Isınma Kurultayı Komitesi'ne de başka sivil kuruluşları da dahil edeceğiz. Çok güçlü bir platformu oluşturmayı hedefliyoruz."

Düzenlediği Küresel Isınma Kurultayı ile 12 yıldır iklim değişikliği sorununa dikkat çeken EGD, Sapanca'da Birleşik Metal – İş Sendikası ve Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı (KETEV) ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda "Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu" kurulmasının temelini oluşturmuştu.

Yenilebilir Enerjiyi Destekleme Platformu katılımcısı Birleşik Metal – İş Sendikası'nın Başkanı Adnan Serdaroğlu da, alınan kararın çok önemli bir gelişmenin habercisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz üyelerimizin, işçilerin sadece fabrikalarda iyi ücret alması, koşullarının iyi olması için mücadele etmiyoruz. Onların güzel bir dünyada yaşamasını da önemsiyoruz; hatta bütün insanlığın güzel bir dünyada yaşamasını önemsiyoruz. İklim değişikliği günümüzün en yakıcı sorunlarından biridir. İnsanlığı, yaşamı tehdit ediyor. Bu soruna kayıtsız kalmamız söz konusu olamazdı."

KETEV Başkanı Celalettin Aykanat da bugüne kadar genellikle karşı çıkılan platformları kurulduğunu belirterek, "Şimdi bu alandaki gelişmelere pozitif yaklaşıp daha iyi bir dünya, daha güzel bir Türkiye için yenilenebilir enerjiyi destekleme kararı aldık. Bu konuda çalışmalar yapacağız" dedi. (Fotoğraflı)