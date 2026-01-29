Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artacak - Son Dakika
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Artacak

29.01.2026 15:17
Bakan Bayraktar, 2026'da stratejik sektörlere öncelik verileceğini duyurdu ve enerji projelerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için enerji tesisi kurmak istediğini belirterek, "Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, A Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2026'da stratejik sektörlere öncelik vereceklerini bildirdi.

Yenilenebilir enerjide sanayicilerin, fabrikaların, otellerin kendi tüketimleri için tesis kurmak istediğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, "Belediyelerimizin talepleri var. Kamu kurumlarımızı, stratejik önemi haiz sektörleri, ihracat kabiliyeti olan sektörleri önceliklendiren bir modelle bu 3 bin 500 megavatı yatırımcılarımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında enerji işbirlikleri yoğunlaşacak

Türkiye'nin dış ülkelerdeki enerji projelerine yönelik çalışmalarına da değinen Bayraktar, şubatta Libya'da yeni lisanslama ihalesi turu olacağını aktardı.

Bayraktar, Türkiye'nin bu ihaleye gireceğini belirterek, "İddialı bir şekilde hazırlanıyoruz. Ümit ediyorum, oradan alabileceğimiz sahalarda yeni projeleri birlikte geliştirebileceğiz." dedi.

Libya'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yeni sahalarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve Libya'daki projelerde mevcut çalışan şirketlerle ortaklık konusunda görüşmeler olduğu bilgisini paylaşan Bayraktar, "Bunu da 2026'nın ilk yarısında neticelendirmeyi hedefliyoruz. İstediğimiz ticari şartlar oluştuğunda Libya'ya Türkiye olarak çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz." diye konuştu.

Bayraktar, şubatta Somali'ye hareket etmesi planlanan yeni sondaj gemilerinden Çağrı Bey'in nisanda bölgede sondaja başlayacağını dile getirerek, Türkiye'nin Suriye'ye ihraç ettiği elektriğin de 2026'da Halep hattının devreye girmesiyle daha da artacağını kaydetti.

Enerji fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını ifade eden Bayraktar, "Türkiye'nin 2026 enflasyon hedefi, yüzde 20'lerin altında bir hedef. Bu hedefe uygun bir şekilde bir fiyat düzenlemesi yapabiliriz ama şu anda mesela şubat ayı için henüz böyle bir planlamamız yok." dedi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
