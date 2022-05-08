Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

08.05.2022 19:47

Son dakika haberlerine göre YENİLİK Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada kavşakta uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

YENİLİK Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, afişleme çalışması yaptığı sırada kavşakta uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kozan Caddesi kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Yenilik Partisi Adana İl Başkanı Oğuzhan Ercan, partisinin olağan genel kurulu öncesi afiş astığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Ercan, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: YENİLİK PARTİSİ ADANA İL BAŞKANI ERCAN, SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI - Son Dakika
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