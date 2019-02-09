Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Destek Ziyareti

Anavatan Partisinden (ANAP) bir grup yönetici, görevine yeniden aday gösterileceği açıklanan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ziyarette bulundu.

Anavatan Partisinden (ANAP) bir grup yönetici, görevine yeniden aday gösterileceği açıklanan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a ziyarette bulundu.



Belediye Başkanı Yaşar, partinin eski İdare Amiri Mehmet Açıkgöz, Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vesile Şanalan, Yenimahalle İlçe Başkanı Vahap Demirdağ ile görüştü.



Yenimahalle'nin sorunlarını bildiğini belirten Yaşar, "Yenimahalle'de yakaladığımız başarının altında ilçemi iyi tanıyor olmam yatıyor. 60 yıldır Yenimahalle'de yaşıyorum. İlçemizin her sokağını karış karış biliyorum. Hangi mahalleye ne yapılması gerektiğini biliyorum. Sorununu biliyorum, insanını biliyorum. Kaynaklarımızı verimli kullanıyorum. Harcadığım her kuruşun hesabını veririm, sizlerin parasını sizlere harcıyorum." ifadelerini kullandı.



Açıkgöz ise Yenimahalle'deki belediye hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını kaydederek, "Yenimahalle'nin bugün çehresi değişti, modernleşti. Oturmak için en çok tercih edilen bölgelerden oldu. Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışı ile çalışan Fethi Başkan ile yola devam kararı aldık. Kendisine başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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