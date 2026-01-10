Yenimahalle Belediyespor, Göztepe'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında Yenimahalle Belediyespor, konuk ettiği Göztepe'yi 35-32 yendi.
Ankara'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 19-19 berabere bitti.
İkinci yarıda daha iyi oynayan Yenimahalle Belediyespor, salondan 35-32 galip ayrıldı.
