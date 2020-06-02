Yenimahalle koronavirüs sonrası döneme hazırlanıyor - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde normalleşme sürecinin başlamasıyla parklarda bulunan oturma grupları sosyal mesafeye uygun olarak üretilen yenileriyle değiştiriliyor.

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, ilçe sakinlerinin yoğun talep gösterdiği parklarda ve yeşil alanlarda bulunan oturma alanlarını yeni tip sosyal mesafeye uyun banklar ile yeniliyor.

Ragıp Tüzün Parkı ve Cantürk Parkı'nda bulunan 30 eski tip bankı değiştirerek çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, en fazla iki kişinin oturabildiği ve kişiler arasında birer metre mesafe bulunan bankları yerleştirdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yenimahalle genelinde virüsün görüldüğü ilk günden bu yana çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Sokağa çıkma yasağın ilan edilen ve vatandaşın evlerinde kaldığı bu süreçte 460 parkın dezenfekte ve ilaçlama çalışmasını gerçekleştiren ekiplerimiz normalleşme süreciyle sosyal mesafenin korunması için kendi atölyelerimizde üretilen yeni bankların kurulumunu gerçekleştiriyor. İlçe sakinlerinin de bu süreçte temizlik kurallarına dikkat ederek maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi gerekiyor."