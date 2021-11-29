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Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor - Son Dakika

Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor

29.11.2021 10:59
Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir'in kültürle ve sanatla yaşamaya devam edeceğine dikkat çekerek, tüm vatandaşları sanat galerilerini ve sergileri gezmeye davet etti.

7 Aralık'ta açılacak olan sergide, 73 sanatçının eserleri yer alacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, açıldığı günden bu yana önemli sergilere ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi'nin kuruluşunun birinci yılını ulusal bir karma sergi ile kutluyor.

2021'in son, 2022'nin ilk sergisi

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan sanat galerilerinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 73 sanatçının eserlerinin yer alacağı "minipaint ulusal karma sergisi" 7 Aralık Salı günü saat 17.30'da kapılarını açacak. 7 Ocak'a kadar gezilebilecek olan "minipaint ulusal karma sergisi" 2021'in son, 2022'nin ise ilk sergisi olacak.

Hayata geçirdiği çalışmalarla Yenişehir'i, Türkiye'de kültür ve sanatın en önemli merkezlerinden biri haline getiren Yenişehir Belediyesi, kurduğu sanat galerilerinde bir yıl içerisinde Yer, Zaman ve Mekân Sergisi, Frekans A Sergisi, Kırılgan İmge Sergisi, Leonardo Da Vinci'ye Saygı Sergisi ve Monokkkronik Kişisel Resim Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.

4 sergiyi 4 bin 45 sanatsever gezdi

4 ayrı sergide 101 sanatçının 357 eseri Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ve Yenişehir Belediyesi Sanat Galerilerinde sanatseverlerle buluşurken, galerilerde kurulan Hafıza Mekanı'nda 14 sanat etkinliği de düzenlendi. Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen 4 ayrı sergiyi toplamda 4 bin 45 sanatsever gezme imkânı buldu.

Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor

Mersin Yenişehir, Ahmet Yeşil, Yenişehir, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi sanat galerilerindeki 5'inci sergi kapılarını açıyor - Son Dakika
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