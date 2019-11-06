Son Dakika Haberleri: Yenişehir'de öğrencilere ücretsiz halı saha
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Yenişehir'de öğrencilere ücretsiz halı saha

6 saat önce

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, öğrencilere halı saha, sinema, yüzme havuzu ve oyun salonlarının gündüz ücretsiz olacağını belirtti.

Yenişehir'de öğrencilere ücretsiz halı saha, System.String[]

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, öğrencilere halı saha, sinema, yüzme havuzu ve oyun salonlarının gündüz ücretsiz olacağını belirtti.


Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ilk, orta, lise ve üniversite okuyan öğrencilerin tamamına halı saha, sinema, yüzme havuzu ve oyun salonlarının gündüz seansları ücretsiz oldu. Belediye Başkanı Davut Aydın, "Ayrıca ramazan ayında bütün üniversite öğrencilerimize iftar yemeği verilmeye devam edecek. İlkokul öğrencilerine halı sahanın gece boş olan seansları da ücretsiz olacak. Çocuklarımız için sinema, yüzme, oyun salonları, futbol ve spor dalları ücretsizdir. Halı sahanın da ücretsiz olması çalışmasını başlatmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çocuklarımız ülkemizin geleceği ve teminatıdır. Eğitimden spora her alanda hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler ile yanlarındayız. Onlar için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Daha yolun başındayız. Onlar için hep birlikte daha güzel işler yapmak istiyoruz. Hafta sonları Yenişehir Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'ndeki sinema salonlarımız çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Bunun haricinde İznik yolu üzerindeki sosyal tesislerimizdeki çocuk oyun salonları, spor salonlarımız çocuklarımız için ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - BURSA

Davut Aydın, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
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