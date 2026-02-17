Orhan Pamuk'un aynı adlı romanından uyarlanan 'Masumiyet Müzesi' dizisinin son sahneleri Adana'nın Sevinçli Köyü'nde çekildi. Çekimler sırasında seti izleyen bir yurttaşın söylediği sözler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Görüntülerde, sahnede öpüşme anlarını izleyen bir kişinin "Valla öpüştüler Bayram…" dediği, ardından gelen gülüşmeler eşliğinde "Günah, günah" ifadelerini kullandığı duyuldu.
Son Dakika › Yaşam › Yer: Adana! Vatandaşlar öpüşme sahnesine kayıtsız kalamadı: Günah günah - Son Dakika
