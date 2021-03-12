Yer tutucu kullananlar dikkat; 6 ayda bir mutlaka kontrol ettirin - Son Dakika

Yer tutucu kullananlar dikkat; 6 ayda bir mutlaka kontrol ettirin

12.03.2021 10:45
Yer tutucu kullananlar dikkat; 6 ayda bir mutlaka kontrol ettirin, System.String[]

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge Yılmaz, diş tedavisinde sıkça kullanılan yer tutucuların çeşitleri ve nasıl kullanılması gerektiğine dair önerilerde bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge Yılmaz, diş tedavisinde sıkça kullanılan yer tutucuların çeşitleri ve nasıl kullanılması gerektiğine dair önerilerde bulundu. Yılmaz, yer tutucu kullanan bireylerin mutlaka 6 ayda bir dişlerini kontrol ettirmesi gerektiğini söyledi.

Süt dişlerinin düşme zamanından önce erken kaybedilmesi durumunda, daimi dişlerde çapraşıklık, gömük kalma, yanlış doğrultuda sürme gibi sorunların önlenmesi amacı ile yapılan sabit ya da hareketli apareylerin 'yer tutucu' olarak adlandırıldığını belirten Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge Yılmaz, diş tedavisinde 'yer tutucu' olarak bilinen araç hakkında bilgiler verdi.

Yer tutucuların estetik, fonasyon, diş kavsi uzunluğunun ve simetrisinin korunması ve devamlılığının sağlanması açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Dr. Yılmaz, "Yer tutucular faydalı olsalar da dişlerin fonksiyonlarını tam olarak yerine koyamazlar ve çocuğun gelişimi ile belirli aralıklarla yenilenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle ağızda sağlıklı olarak bulunan süt dişleri en ideal yer tutucudur" dedi.

DAİMİ DİŞİN KONJENİTAL EKSİKLİĞİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALI

Yer tutucu kullanmadan önce bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatan Yılmaz, "Hastanın diş yaşı, dişlerin sürme sırası, daimi dişin sürmesinde gecikme, diş çekiminden sonra geçen zaman, daimi diş germi üzerindeki kemik miktarı ve daimi dişin konjenital eksikliği gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır" diye konuştu.

Yer tutucuların çeşitlerinden bahseden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken süt dişi kaybına bağlı oluşabilecek ark boyutu kayıplarını önlemek için kullanılan yer tutucu apareylerin iki ana grupta sınırlandırılır. Bunlar, sabit yer tutucular ve hareketli yer tutucular olarak adlandırılır."

EN SIK GÖRÜLEN SORUN YAPIŞTIRICI MADDE KAYBIDIR

Sabit yer tutuculara dair örnekler paylaşan Yılmaz, "Bunlar arasında Band Loop, Kuron Loop, Distal Uzantılı Yer Tutucu, Alt Çene Lingual Ark, Nance Apareyi, Transpalatal Ark sabit yer tutucu çeşitleri yer almaktadır. Sabit yer tutuculara bağlı en sık görülen sorun yapıştırıcı madde kaybıdır. Diğer sorunlar; yapıştırıcı kaybına bağlı çürük oluşumu, apareyin halkasının dişetine gömülmesi, metal alerjisi gelişebilmesi, destek dişin dönmesini veya devrilmesini engelleyememesidir. Destek dişleri ve apareyin uyumunu kontrol etmek amacıyla hasta 6 ayda bir kontrollere çağırılmalı ve daimi dişin sürdüğü tespit edilince aparey çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

HAREKETLİ YER TUTUCULARI YEMEK YERKEN ÇIKARIN

Yılmaz, hareketli yer tutucuların ise daimi birinci büyük azı dişlerinin sürmeye başladığı, ancak tam olarak sürmediği klinik durumlarda kullanılmak tasarlanmış yer tutucu apareyler olduğunu söyledi. Erken dönemde travma, çürük veya enfeksiyon nedeniyle dişlerinin kaybedilmesi durumunda estetik ve fonasyonu sağlamak amacıyla dişli yer tutucuların da yapılabildiği bilgisini aktardı. Hareketli yer tutucuların yemek yerken çıkartılması ve yemekten sonra fırçalanıp tekrar takılması haricinde düzenli olarak kullanılması gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Hareketli yer tutucular çıkartıldığı zaman kaybedilmesini önlemek için aparey kutusunda muhafaza edilmelidir. Sabit yer tutucu, sadece hekimler tarafından çıkartılabilmektedir. Parmak veya dil aracılığı ile apareylere güç uygulanmamalıdır. Apareylerin hepsi düzenli olarak temizlenmeli ve fırçalanmalıdır. Sabit apareyler sallanma ya da yerinden çıkma gibi durumunda tekrar yerine yapıştırılmalıdır. Apareyler planlanan tedavi süreci içinde kırılırsa yeniden yapılmalıdır. 6 ayda bir apareyler kontrol edilmeli, büyüme gelişim açısında uyumsuzluk oluşmuş ise yenilenmelidir."


Diş Hekimliği Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Özge Yılmaz, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Yer tutucu kullananlar dikkat; 6 ayda bir mutlaka kontrol ettirin - Son Dakika


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