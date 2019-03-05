Yeraltındaki Hayatın Tarihçesi Ocak'ta Bahar!

Duşan Kovaçeviç'in yazdığı M. Nurullah Tuncer'in yönettiği oyun, seyircisinin büyük beğenisini kazandı.

Oyunun galasına İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Işık Üniversitesi Rektörü Cemal İbiş ve sanatçılar Suna Keskin, Yalçın Özden, Tülin Oral, Esin Eden, Anta Toros, Hayati Asılyazıcı, Lale Belkıs, Celile Toyon'un da aralarında bulunduğu birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya adındaki ülkede büyük bir değişim başlar. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikâyesi işlenir. Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine tanık oluruz. "Ocakta Bahar" adıyla yazılan oyun 1995 yılında Emir Kusturica tarafından Underground (Yeraltı) ismiyle filme çekilmiştir.

Oyunda Alp Tuğhan Taş, Aslı Nimet Altaylar, Aslı Şahin, Ayşe Günyüz Demirci, Berk Samur, Buğra Can Ildırışık, Caner Çandarlı, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Ozan Aksu, Damla Cangül Yiğit, Destan Batmaz, Elyesa Çağlar Evkaya, Gül Yıldırım, Gürol Güngör, Hakan Gümüş, Hazal Uprak, Mana Alkoy, Onur Şirin, Serap Doğan, Tankut Yıldız rol alıyor.

Oyun, 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde.