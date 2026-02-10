Yerebakan: Her Çocuk Sağlık Güvencesine Sahip - Son Dakika
Yerebakan: Her Çocuk Sağlık Güvencesine Sahip

Yerebakan: Her Çocuk Sağlık Güvencesine Sahip
10.02.2026 21:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Bugün bu ülkede doğan her bir evladımız, her bir çocuğumuz dünyanın en gelişmiş ülkesiyle kıyaslanabilir bir sağlık güvencesine sahip." dedi.

Yerebakan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında Aydınlı olan merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı.

İl Danışma Meclislerini sadece sıradan veya belirli aralıklarla yapılan bir araya gelme toplantıları gibi görmenin doğru olmadığını belirten Yerebakan, buraların teşkilatın nabzının attığı, milletin sesinin duyulduğu yerler olduğunu söyledi.

Sahaya çıktıklarında insanların önce derdini anlatacak bir yüz aradığına dikkati çeken Yerebakan, "Sonra güveneceği bir sesi duymak istiyor. Sonra da 'ben yalnız değilim' hissini yaşamak istiyor. İşte siyaset tam olarak bu hissin adıdır. Kuru cümlelerden ziyade temasla, süreklilikle, vefayla kurulan bir güven hattıdır siyaset." dedi.

Sadece hizmet üretmediklerini, hep birlikte güven inşa ettiklerini vurgulayan Yerebakan, günümüzde insanların "milletin yanında en çok kim var?" sorusunun cevabını aradığını, bundan dolayı teşkilatların önemli olduğunu belirtti.

"Sağlık, aslında milletin yarın duygusudur"

Sağlık konusuna da değinen Yerebakan, şöyle devam etti:

"Sağlık, bir annenin gece çocuğunun ateşini ölçerken içinden geçen endişenin olduğunu unutmayalım. Bir yaşlının 'ilacımı zamanında alabilecek miyim' diye düşüncesidir. Bir gencin 'acaba bu ülkede benim de yarınım var mı?' sorusunun arkasında saklıdır. Yani sağlık aslında milletin yarın duygusudur. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, çeyrek asra uzanan siyaset yolculuğunda AK Parti'miz işte bu yarın duygusunu büyütmüştür. Türkiye sağlıkta tarihinin en büyük dönüşümünü yaşamıştır. Bu alanda geliştirdiğimiz politikalar sadece bir hizmet planı olarak tasarlanıp gerçekleştirilmedi. Yaşayanların tecrübeleriyle anlattığı o eski günlere dönmemek üzere yeni bir çağın adeta açılışını sağlayan bir dönüşümü gerçekleştirdik. Toplumsal güven planlarından biri olarak inşa ettiğimiz en önemli başlıklardan biri olmuştur sağlık bizim için. Bugün bu ülkede doğan her bir evladımız, her bir çocuğumuz dünyanın en gelişmiş ülkesiyle kıyaslanabilir bir sağlık güvencesine sahip."

Sağlığın yalnızca binalarla veya cihazlarla tanımlanamayacağına işaret eden Yerebakan, "Sağlık güvenle tamamlanır diyoruz. Vatandaşın 'benim başım sıkıştığında devletim yanımda' diyebilmesiyle ancak tamamlayabiliriz sağlığı. İşte bu güçlü kurulan altyapının üzerine şimdi bir kat daha çıkma zamanıdır. Burada günümüzün ihtiyacı olan sağlık yatırımlarına bir taraftan devam ederken şefkati, teması ve yerel duyarlılığı da daha fazla büyütme zamanı." diye konuştu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu da yaptıkları ve yapacakları projelere ilişkin bilgi verdi.

Çerçioğlu, sosyal medyada yapılan paylaşımla hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e de destek verdiğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye çok önemli hizmetler yaptığını, bunların en önemlilerinden birinin de sağlık alanındaki yatırımlar olduğunu ifade etti.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve eski milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA

