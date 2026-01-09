Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı

Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı
09.01.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sağlam, yerel basının güçlenmesi için dayanışma şart diyor.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Gazeteciler Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada yerel basının içinde olduğu durumu değerlendirerek "Bizler şimdi daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün dayanışma günü olarak kutladıklarını ifade eden Başkan Erkan Sağlam, tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Sağlam, yerel basının ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu ve bunun çözümünün önce meslek içinde birlik beraberlikten, dayanışmadan geçtiğini söyledi. Kütahya genelinde merkez ve ilçelerde bu birlik beraberlik ve dayanışma ortamını kurduklarını ve sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Sağlam, "Sorunlarımız var. Bunların çözümü adına Cemiyetimiz çatısı altında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üyelerimiz ve basın camiamız adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

Yerel basına desteğin artması gerektiğini belirten Sağlam "Yerel basınımız toplumun sesini daha gür bir şekilde duyurabilir. Böylelikle halkımızın, Sivil Toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın ve yerel yöneticilerimizin ulaşmak istedikleri noktaya gelmesinde destek ve yardımcı olurlar. Kütahya'mızın gelişimi adına önemli adımların atılmasına neden olur. Bugüne kadar yerel basınımız görevini en iyi şekilde yapmış ve yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz"

Resmi ilanlarda yaşanan sorunlar, tasarruf tedbirleri ve gazetelerin her geçen gün abone ve reklam kayıpları gibi sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirten Başkan Sağlam "Cemiyetimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Federasyonu ile birlikte sorunlara çözüm üretilmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Cemiyet olarak bizler girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bu noktada kurumlarımızdan da özellikle rica ediyoruz. Doğrudan teminle yapılan alımların durdurulmasını istiyoruz. Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlam son olarak Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin şehrin, hatta bölgenin en fazla üyeye sahip, birlik beraberlik içinde hareket eden, tüm ilçelerinde üyesi bulunan büyük bir aile olduğunu ifade ederek "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dik duruşumuzu bozmayacağız. Şehrimize, bölgemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda birbirimize destek olarak tüm zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Bizlerin bu birlik beraberliğine gölge düşürmeye çalışanlara inat daha sıkı sarılacağız" dedi.

Sağlam, son olarak Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimi ile birlikte daha güçlü bir şekilde çalışacağını vurgulayarak "tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım. İnşallah önümüzde ki süreç daha iyi işler yapacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kütahya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:18:29. #7.11#
SON DAKİKA: Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.