Yerel Basın İçin Dayanışma Çağrısı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, Gazeteciler Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada yerel basının içinde olduğu durumu değerlendirerek "Bizler şimdi daha fazla dayanışma içinde olmamız gerekiyor" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün dayanışma günü olarak kutladıklarını ifade eden Başkan Erkan Sağlam, tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Sağlam, yerel basının ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu ve bunun çözümünün önce meslek içinde birlik beraberlikten, dayanışmadan geçtiğini söyledi. Kütahya genelinde merkez ve ilçelerde bu birlik beraberlik ve dayanışma ortamını kurduklarını ve sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen Sağlam, "Sorunlarımız var. Bunların çözümü adına Cemiyetimiz çatısı altında girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üyelerimiz ve basın camiamız adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

Yerel basına desteğin artması gerektiğini belirten Sağlam "Yerel basınımız toplumun sesini daha gür bir şekilde duyurabilir. Böylelikle halkımızın, Sivil Toplum örgütlerimizin, iş dünyamızın ve yerel yöneticilerimizin ulaşmak istedikleri noktaya gelmesinde destek ve yardımcı olurlar. Kütahya'mızın gelişimi adına önemli adımların atılmasına neden olur. Bugüne kadar yerel basınımız görevini en iyi şekilde yapmış ve yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz"

Resmi ilanlarda yaşanan sorunlar, tasarruf tedbirleri ve gazetelerin her geçen gün abone ve reklam kayıpları gibi sorunların acilen çözülmesi gerektiğini belirten Başkan Sağlam "Cemiyetimiz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Federasyonu ile birlikte sorunlara çözüm üretilmesi için elinden gelen çabayı sarf etmektedir. Cemiyet olarak bizler girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ancak bu noktada kurumlarımızdan da özellikle rica ediyoruz. Doğrudan teminle yapılan alımların durdurulmasını istiyoruz. Tasarruf tedbirlerinin sona ermesini, gazetelerimize sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlam son olarak Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin şehrin, hatta bölgenin en fazla üyeye sahip, birlik beraberlik içinde hareket eden, tüm ilçelerinde üyesi bulunan büyük bir aile olduğunu ifade ederek "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dik duruşumuzu bozmayacağız. Şehrimize, bölgemize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda birbirimize destek olarak tüm zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Bizlerin bu birlik beraberliğine gölge düşürmeye çalışanlara inat daha sıkı sarılacağız" dedi.

Sağlam, son olarak Kütahya Gazeteciler Cemiyetinin yeni yönetimi ile birlikte daha güçlü bir şekilde çalışacağını vurgulayarak "tüm meslektaşlarımın gününü kutlarım. İnşallah önümüzde ki süreç daha iyi işler yapacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA