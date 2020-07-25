Yerel gazetecilere seminer - Son Dakika

Muş Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yerel Medya Eğitim Semineri" düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Demokrasi için Medya/Medya için Demokrasi Projesi" kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen seminerde konuşan Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, yerel medyanın tarih boyunca varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Yerel medyanın demokrasinin can damarı olduğunu ifade eden Özbey, "Halk, kendini yönetenlerin hatalarını, başarılarını, başarısızlıklarını yerel basından doğrudan doğruya daha yakından öğrenme hakkına sahip. Bu hakkı yerine getirecek olan da yerel basındır." dedi.

Söyleşilerle devam eden program, yarın da sürecek.