Yerel şarkı ve danslarla Nevruz Bayramını kutladılar
Afgan Öğrencilerden coşkulu Nevruz Kutlaması
ESKİŞEHİR - Eskişehir
Afgan Öğrenciler Birliği, Anadolu Üniversitesi
, Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi aralarında yapıldığı işbirliği sonucunda düzenlenen Nevruz Bayramı kutlama programı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.
Eskişehir'de okuyan Afganistanlı öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programa, Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği öncülük yaptı. Düzenlenen programda, Afganistan Kültürünü tanıtmak adına öğrenciler yerel kıyafetlerini giyinirken, Afganistan'dan gelen sanatçılar şarkılarını seslendi. Rengarenk kıyafetler ile dans gösterisi yapan öğrenciler, izleyicilerden tam not aldı.
Programa konuk olan Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal
, Türkiye
ve Afganistan arasında kardeşlik ilişkisi yeni olmadığını ve tarihi boyunca bu iki milletin birbirine kardeşçe davrandıklarını ifade ederek, "2017'nin 27-28 Kasımında burada uluslararası ilk büyük sempozyumumuzu yine Türkiye, Afganistan ilişkileri adıyla yapmıştık. Emanüllah Han
'ın kızı Prenses
Naciye Han konuğumuz olmuştu. Yine Ömer Terzi bey Afganistan'dan konuğumuz olmuştu. Çok hoş bir sempozyum iklimi yaşamıştık. Türkiye, Afganistan ilişkilerini güzelleşmesiyle, gelişmesiyle gönül faaliyetleri içerisinde olmuştuk. Yine aynı düşüncelerle Nevruz Bayramında beraberiz. Nevruz Türk Kültüründe 12 Hayvanlı takvime baktığımız zaman Türklerin mebde istekleriyle yani Türk tarihin başlangıcı ile adeta eşit derecede bir adesedir. Türk tarihin başlangıcında itibaren kutlanan bir adesedir Nevruz" diye konuştu.
"Bir ülkede bir gün kutlanırken başka ülkede 40 gün kutlanır"
Eskişehir Afgan Birliği Başkanı Ahmed Suhail, programda yaptığı bir konuşmada Nevruzun taşıdığı mesajlar üzerine durdu. Ahmed Suhail, "Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kültürlerinde, güneş etrafında dönen bütün gezegenlerin yörüngelerinde başlangıç noktalarına geldikleri, gece ve gündüzün eşitlendiği, bütün kültürlerde soğuk, kötü ve zorlu olarak kabul edilen kışın bitip, baharın başladığı, doğanın uyandığı gün yani Nevruz farklı şekillerde kutlanmaktadır. Bir ülkede bir gün kutlanırken başka ülkede 40 gün kutlanır. Ancak, Nevruz'un kökeninden ve nasıl kutladıklarında daha çok, bir tabiat, bir doğa bayramı olarak kin ve nefret sebebi değil, insanların birbirlerine barış ve sevgi kaynağı olarak, bütün canlı dirilişin başladığı, doğanın uyanmaya başladığı bir gün olarak algılanmasıdır" diye anlattı.
Düzenlenen programa Afganistan Reshad Üniversitesi Rektörü, Abdul Rashid Resad, Eskişehir Göç İdare Müdürü Gökhan Akyıldız
ve sivil toplum kuruluş üyeleri de katıldı.