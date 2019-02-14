Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

54 dakika önce

AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel esnafları ziyaret etti.

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AK Parti Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel esnafları ziyaret etti.

Yüksel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hükümet Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnaf ziyareti sırasında konuşma yapan Yüksel, Tekirdağ'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi.

Yüksel, Süleymanpaşa'yı daha güzel bir ilçe halinde getireceklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa'yı Cumhur ittifakı olarak kazanacağız. Başkanımız Mestan Özcan ile Süleymanpaşa'nın yeniden çehresini değiştireceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Tekirdağ'da da kazanacaktır." dedi.

Yüksel, 1 Nisan tarihi itibariyle hayata geçirecekleri projeleriyle, Süleymanpaşa'daki esnaflara ekonomik katkı sunacaklarını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:29 Kaynak: AA

Tekirdağ, Süleymanpaşa, Cüneyt Yüksel, AK Parti, Güncel
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