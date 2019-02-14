Yerel Seçime Doğru

AK Parti
Süleymanapaşa Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel
esnafları ziyaret etti.
Yüksel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hükümet
Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.
Esnaf ziyareti sırasında konuşma yapan Yüksel, Tekirdağ
'ı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacaklarını söyledi.
Yüksel, Süleymanpaşa
'yı daha güzel bir ilçe halinde getireceklerini ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa'yı Cumhur ittifakı olarak kazanacağız. Başkanımız Mestan Özcan
ile Süleymanpaşa'nın yeniden çehresini değiştireceğiz. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Tekirdağ'da da kazanacaktır." dedi.
Yüksel, 1 Nisan
tarihi itibariyle hayata geçirecekleri projeleriyle, Süleymanpaşa'daki esnaflara ekonomik katkı sunacaklarını aktardı.