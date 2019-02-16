Son Dakika Haberleri: Yerel Seçime Doğru

Yerel Seçime Doğru

1 saat önce

İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz, projelerini tanıttı.

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İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz, projelerini tanıttı.

İYİ Parti Erzurum İl Başkanlığınca kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "Proje Tanıtım Toplantısı"na İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ve İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu'nun yanı sıra partililer katıldı.

Cinisli, 31 Mart yerel seçimlerinde, Erzurum halkının Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için karar vereceğini belirtti.

Şehri hangi anlayışın yöneteceğine karar verilmesi amacıyla 31 Mart'ta seçime gidileceğini dile getiren Cinisli, "31 Mart'ta şehrimizin emin insanını seçeceğiz. Bunun için de değerli Erzurumlu kardeşlerimin iyi düşünmelerini rica ediyorum." dedi.

Partisinin geniş kadroya sahip olduğunu dile getiren Cinisli, şöyle devam etti:

"Başımızda çok tecrübeli bir ağabeyimiz olan Mahmut Uykusuz var. Kendileri belediyeciliği çok iyi bilen ve bundan önce belediyecilik konusundaki başarısını gerek Erzurum'da, gerekse Türkiye'de ispat etmiş bir kişidir. Başkan adayı ve partimizin yapacağı çalışmalarla Erzurum çok şey kazanacaktır."

Uykusuz ise 31 Mart yerel seçimlerinde kazanması halinde istihdam, üretim, sosyal sorumluluk, ulaşım, altyapı, kültür, sanat, spor, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirmeyi planladığı projeleri anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Mahmut Uykusuz, İYİ Parti, Politika
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