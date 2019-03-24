Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimin Promosyonu "Bez Çanta" Oldu - Bursa

Yerel Seçimin Promosyonu "Bez Çanta" Oldu - Bursa

27 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:12 Kaynak: AA

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