Yerel Seçimin Promosyonu "Bez Çanta" Oldu - Bursa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.

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Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme

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