Yerel Seçimin Promosyonu "Bez Çanta" Oldu - Bursa
27 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.
BÜŞRA NUR ÖZCAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasının 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi ve siyasi partilerin seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara bez çanta dağıtması, baskı ve üretim yapan firmaların siparişlerine yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:12 Kaynak: AA
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