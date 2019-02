Yerel Seçimlere Doğru

Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının MHP'li Tarsus Belediye Başkan adayı Şevket Can, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Can ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cırbıklar, Aladağ, İncirgediği, Kumdere, Topçu, Muratlı, Karayayla ve Camilimanda mahallerini ziyaret etti.



Can ve Şimşek mahallelerdeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, 31 Mart'taki seçim için destek istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

