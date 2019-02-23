Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında İmaret Mahallesi'ni ziyaret etti.

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AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında İmaret Mahallesi'ni ziyaret etti.

Özdemir ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu, bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet edip seçimde destek istedi.

Özdemir, Havza'nın termal turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Bu bölge için projelerimiz hazır. İnşallah bölgenin cazibesini artıracak bedesten ve yeni kaplıca projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu seçim hem hizmetlerin artarak devamı hem de ülkemizin bekası adına çok önemli. Birileri dışarıda seçim sonuçlarını merakla takip ediyor. AK Parti zayıflasın, Türkiye'nin yükselişi dursun diye. Buna fırsat vermeyelim." dedi.

Özdemir'e AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:25 Kaynak: AA

Sebahattin Özdemir, AK Parti, Havza, Güncel
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