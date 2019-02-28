Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

36 dakika önce

Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ladik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

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Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ladik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Usta, seçim çalışmaları kapsamında Ladik ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Usta, ardından İbi, Ahmetsaray, Salur ve Toptepe mahallelerini ziyaret etti.

Usta, kendisinin seçilmesi halinde belediyeye kaynak gönderilmeyeceği, bu nedenle vatandaşa hizmet veremeyecekleri gibi söylentiler yayıldığını belirterek, "Belediyelerin üç tür geliri vardır. Bunlardan birincisi vergilerdir. Bu vergiler zaten toplanıyor. İkincisi Hazineden gelen pay. Bu payı her belediye alıyor, bu yasalaştırılmış bir hak. Üçüncüsü ise uluslararası fonlardır." dedi.

Samsun'a hizmet getirmek için çantasını alıp gezeceklerini, yatırımcı çekeceklerini anlatan Usta, "Önce Samsun'u, sonra ülkeyi, sonra da yurt dışını gezip Samsun'a yatırımcı getireceğiz. Köylerde genç kalmadı, her biri bir yerlerde çalışamaya gidiyor. Çünkü Samsun'da iş yok. Kaynak bulamazmışız, hizmet edemezmişiz... İnanmayın bunlara. Göreceksiniz, Samsun kaynaktan geçilmeyecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:28 Kaynak: AA

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