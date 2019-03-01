Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

44 dakika önce

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Kavak'ta ziyaretlerde bulundu.

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Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Kavak'ta ziyaretlerde bulundu.

Kavak'ta esnaf ve vatandaşlarla buluşup destek isteyen Usta, daha sonra Balkan Türkleri Derneğini ziyaret etti.

Usta, burada yaptığı konuşmada, kendisi için, "Bağımsız olarak belediye başkanı seçilir, başka partiye geçerse ne olacak?" denildiğini söyledi.

Bütün kesimlerin teveccühü olduğu görüldüğü için böyle bir şey çıkarıldığını ifade eden Usta, "Milletimize taahhüdümüz var. Bağımsız büyükşehir belediye başkanı olmamız durumunda süremiz olan 5 yılı Allah'ın izniyle bağımsız olarak tamamlayacağız. Zaten bunun aksini düşünmek mantıklı da değil. Bağımsız olarak belediye başkanı olacaksın, bu kadar imkansızlıklarla, zorluklarla milletin teveccühünü alacaksın, sonra da milletin iradesinin dışında irade gösterip bir başka partiye geçip, 'Gel bakalım bana patronluk yap' diyeceksin. O da sana talimat verecek. Biz niye başımıza patron bulalım. Bizim patronumuz millet olacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:06 Kaynak: AA

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