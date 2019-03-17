Yerel Seçimlere Doğru

CHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer
, seçim çalışmaları kapsamında esnafla ve muhtarlarla buluştu.
Seçer, Zafer Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Seçer, buradaki konuşmasında, şehir merkezindeki çarşıları yenileyeceklerini aktardı.
Daha sonra muhtarlarla buluşup projelerini anlatan Seçer, "Mersin'in değişime ihtiyacı var." dedi. Çay Mahallesi
'nde de mahalleliyle görüşerek taleplerini dinleyen Seçer, "Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu seçimde oyunuzu Vahap Seçer'e verin. Bana oy verdiğiniz için sizi mahcup etmeyeceğim." dedi.