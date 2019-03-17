Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, seçim çalışmaları kapsamında esnafla ve muhtarlarla buluştu.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, seçim çalışmaları kapsamında esnafla ve muhtarlarla buluştu.

Seçer, Zafer Çarşısı esnafıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. Seçer, buradaki konuşmasında, şehir merkezindeki çarşıları yenileyeceklerini aktardı.

Daha sonra muhtarlarla buluşup projelerini anlatan Seçer, "Mersin'in değişime ihtiyacı var." dedi.

Çay Mahallesi'nde de mahalleliyle görüşerek taleplerini dinleyen Seçer, "Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu seçimde oyunuzu Vahap Seçer'e verin. Bana oy verdiğiniz için sizi mahcup etmeyeceğim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:09 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Vahap Seçer, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin Tarihi Yarımadaya Deniz Havuzu Geliyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 15:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]