Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir seçim çalışmalarını sürdürdü.

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Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir seçim çalışmalarını sürdürdü.

Özdemir ve beraberindekiler Yenice ve Ereli mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlardan destek istediler.

Özdemir, kırsal mahallelerdeki altyapı sorunlarının Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak çalışmalar ile çözüleceğini söyledi.

Ziyaretinde Özdemir'e, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:00 Kaynak: AA

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