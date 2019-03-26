Yerel Seçimlere Doğru
2 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir seçim çalışmalarını sürdürdü.
Cumhur İttifakı AK Parti Havza
Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir
seçim çalışmalarını sürdürdü.
Özdemir ve beraberindekiler Yenice
ve Ereli mahallelerini ziyaret ederek burada vatandaşlardan destek istediler.
Özdemir, kırsal mahallelerdeki altyapı sorunlarının Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak çalışmalar ile çözüleceğini söyledi.
Ziyaretinde Özdemir'e, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile MHP
İlçe Başkanı Uğur Yıldırım
eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:00 Kaynak: AA
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