Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12'ye düştü
47 dakika önce
HÜDA PAR'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12'ye düştü.
HÜDA PAR'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12'ye düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:29
HÜDA PAR, Yerel Seçimlere Katılmama Kararı Aldı
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