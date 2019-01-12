Son Dakika Haberleri: Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12'ye düştü

Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12'ye düştü

47 dakika önce

HÜDA PAR'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12'ye düştü.

Yerel seçimlere katılacak parti sayısı 12'ye düştü, System.String[]
HÜDA PAR'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılmama kararını açıklamasıyla seçime katılacak parti sayısı 12'ye düştü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:29 

Ekonomi
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