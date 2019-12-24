Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti - Son Dakika

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Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Süslü'yü ziyaret etti
6 saat önce
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü' yü makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:58 Kaynak: İHA
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü' yü makamında ziyaret etti.
Uçhisar Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ve beraberindeki heyeti Başkan Osman Süslü ve AK Partili Meclis üyeleri karşıladı. Belediye Başkanı Osman Süslü, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci'ye belediye olarak hazırlanan projeleri anlatırken, Zenbilci ise çalışmalarından dolayı Süslü'yü tebrik etti. - NEVŞEHİR
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