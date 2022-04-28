Yerköy Belediyesine ait mezbahadan hırsızlık - Son Dakika
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Yerköy Belediyesine ait mezbahadan hırsızlık

28.04.2022 13:13
Yerköy Belediyesine ait mezbahadan hırsızlık

Yozgat'ın Yerköy Belediyesine ait mezbahadan dinamo, kapı ve çeşitli malzemeler çalındı.

Yozgat'ın Yerköy Belediyesine ait mezbahadan dinamo, kapı ve çeşitli malzemeler çalındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah mesaiye gelen işçiler, dinamo, kapı ve çeşitli demir parçaların çalındığını fark etti.

Emniyete yapılan ihbarın ardından mezbahaya gelen polisler, yaptıkların incelemenin ardından hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, hırsızlığın kasti ve işi aksatmak için yapıldığını düşündüğünü söyledi.

Belediyenin ilçe halkına ve diğer ilçelere daha iyi hizmet etmek için modern kesimhane yaptığını belirten Yılmaz, "Mezbaha içerisinde bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki dinamo, kapı ve çeşitli demirler kişi veya kişiler tarafından çalınmıştır. Çalınan bu ürünler bizlerin şahsi malı değildir. Bu ürünler tüm ilçe halkımızın. Bu işi yapanlar, belediyemizin yaptığı işleri sabote etmişlerdir." dedi.

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Yozgat, Yerköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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