Yerköy'de Kaçak Alkol Operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 85 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Yerköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 85 litre etil ve 7 litre kaçak alkol ile 38 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.