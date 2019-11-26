Yerköy'de öğrencilerden kan bağışı kampanyasına destek

Türk Kızılayı Yerköy Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Umut ol' projesi kapsamında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.



Kızılay'a kök hücre ve kan bulunması için destek vermek amacıyla Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu'nda kampanya düzenledi.



Kan bağışçısı kazanım uzmanı ve ekip sorumlusu Emre Sarıgöl, AA muhabirine, kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Kampanyaya Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ın da kan bağışında bulunarak destek olduğunu aktaran Sarıgöl, vatandaşları kampanyaya desteğe davet etti.

Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz da kan ve kök hücre bağışının hayat kurtardığını ifade etti.

Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan destek istediğimiz 15 aylık yavrumuz Necdet Asaf Özdemir gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Kızılay Yerköy Şubesi Başkanlığı 'Umut ol' adı altında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sesiz kalamazdık. Şu an itibarı ile kanın tek kaynağı insandır. Acil durumlarda, ameliyatlarda ve kanamalı hastalarda kan takviyesi hayati önem taşır, bunun bilinci ile tüm ilçe halkımızı kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum." dedi.