Son Dakika Haberleri: Yerköy'de Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatılıyor

Yerköy'de Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatılıyor

44 dakika önce

Yozgat Yerköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ilçede öğrencilere yönelik "kariyer günleri" semineri düzenlemeye başladı.

Yerköy'de Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatılıyor, System.String[]
Yozgat Yerköy ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ilçede öğrencilere yönelik "kariyer günleri" semineri düzenlemeye başladı.


İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, yaptığı açıklamada polislik mesleğini tanıtmaya yönelik seminerin lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.


Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesinde düzenlenen seminerde, öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra uyuşturucunun zararları ve korunma yollarının anlatıldığını ifade eden Erdoğan, "Öğrencilerimizin, karakter ve yeteneklerine uygun meslekleri seçmeleri, kendileri için ne kadar önemli ise bizim müstakbel meslektaşlarımızın, mesleğimizin gerektirdiği hassasiyetlere uyum sağlayabilecek, meslekteki verimi artırabilecek ve görev şevki ile topluma en faydalı olabilecek kişiler olmaları da tüm toplumumuz için aynı oranda hatta daha da önemlidir." dedi.


Edoğan, seminerlerin ilçedeki bütün liselerde düzenleneceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:46 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Yerköy, Güncel
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