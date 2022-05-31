Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

31.05.2022 18:11
Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Reşat Akyön Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışında konuşan okul müdürü Erdal Akdaş, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz da projeleri hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Yılmaz, "Öğretmen ve öğrencilerimizin gayretli çalışmalarıyla ortaya çıkan bu projeler, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralayacaktır. Öğrencilerimiz inşallah ileride ülkemiz yararına olacak büyük buluşların mimarı olacaklardır." dedi.

Konuşmaların ardından bilim fuarı gezildi. 3 gün sürecek fuarda 30 proje sergileniyor.

Fuara, Yerköy Milli Eğitim Müdürü Hamza Ergül, bazı siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve veliler katıldı.

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Kaynak: AA

okul müdürü, Bilim Fuarı, Öğretmen, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yerköy'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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