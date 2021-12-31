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YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI - Son Dakika

YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI

31.12.2021 13:34

ACİL kullanım onayı verilen yerli ve inaktif aşı Turkovac'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

ACİL kullanım onayı verilen yerli ve inaktif aşı Turkovac'ın İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Yerli ve inaktif aşı Turkovac'ın, İzmir'deki üç merkezden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamasına başlandı. Acil kullanım onayı verilmesinin ardından rutin kullanıma alınan Turkovac aşısına ilginin fazla olduğunu ifade eden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, "İlk aşı uygulaması hastanemizde 14 Ocak tarihinde başladı. 14 Ocak'tan beri devam ediyor. Önce Sinovac, daha sonra Biontech ile devam eden aşı uygulaması Turkovac ile daha da artmış görünüyor. Turkovac acil kullanım onayı aldı ve hastaların seçimlerinde ilgi de oldukça fazla görünüyor. İzmir'de 3 hastanede Turkovac aşısı uygulanmakta. Hastanemiz de bunlardan biri. Vatandaşlara aşılarını olmalarını, aynı zamanda mutlaka hatırlatma dozlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

'AŞI OLMAKTAN ÇEKİNMEMELİYİZ'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tuna Demirdal ise "Kendi aşımız olan Turkovac aşısı rutin kullanıma girdi ve acil kullanım onayı aldı. 18 yaş üzeri vatandaşlarımız için kullanım onayı var. Hiç aşı olmayan vatandaşlarımız da Turkovac aşısı olabilir. Birinci ve ikinci dozlarını bu şekilde tercih edebilirler. Aynı zamanda iki aşısı olanlar üçüncü, üç aşısı olanlar dördüncü doz olarak yaptırabilirler. E-nabız sisteminden izin veriliyorsa bu dozlar uygulanır. Hastanemiz Turkovac uygulanan İzmir'deki üç merkezden birisidir. Omicron isimli yeni varyant şu anda dünyayı tehdit ediyor. Amerika ve Avrupa'da henüz baskın tür değil. Birkaç ay içerisinde baskın tür haline gelebilir. Omicron'un daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Ağır vaka geçirme yüzdesi ve mortalitenin daha fazla olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Kişisel korunma yöntemlerini mutlaka sıkı olarak uygulamamız lazım. Aşı olmaktan çekinmemeliyiz. Turkovac ve diğer aşı alternatiflerimiz devam ediyor. Halkımızı aşı olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YERLİ AŞI İÇİN BEKLEDİM'

Turkovac aşısı yaptıran vatandaşlardan Mehmet Soybaz, "Yerli aşı olmak için bekledim. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Üçüncü dozumun da randevusunu almıştım ama Türk aşısının çıktığını duyunca iptal ettim. Bizler için gurur verici bir şey" dedi.

Yerli aşıyı tercih eden vatandaşlardan Hamide Çakır, "Uzun süredir Türk aşısını bekliyorduk. Kendi aşımız. Bugün aşı olabilmek için Ödemiş'ten geldim. Dışarı çıkmıyoruz ve dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ali Çakır ise, "Yerli ve milli aşımızı oldum. Daha önce Sinovac aşısı olmuştum. Herkese aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI
YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI
YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI

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TURKOVAC, İzmir, 112, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: YERLİ AŞI TURKOVAC'IN UYGULAMASI İZMİR'DE BAŞLADI - Son Dakika
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