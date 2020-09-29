Yerli girişim, gebelikteki riskleri erken tanı kiti ile tespit edecek - Son Dakika

Dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon erken doğum olayı yaşanırken yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS CTO'su Özkan Ufuk Nalbantoğlu, hamileligˆin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle erken doğum riskini dogˆru bir s¸ekilde tespit eden kitler geliştirildiklerini ve üç farklı merkezde yürütülen klinik çalışmaların sonuçlanmasıyla kullanıma sunacaklarını söyledi.

Bilim dünyasının önde gelen yayınlarından Nature dergisinde yayımlanan Mikrobiyom ve Erken Doğum araştırmasına göre, tüm dünyada her yıl 37. gebelik haftasından önce yaklaşık 15 milyon erken doğum gerçekleşiyor. Erken doğum sıklığının ise dünya genelinde yüzde 10'u aştığı görülüyor. Araştırma, mikrobiyom analiziyle erken doğum riskinin önceden belirlenmesine fayda sağlayabileceğini de ortaya koyuyor. Yerli biyoteknoloji girişimi ENBIOSIS CTO'su Özkan Ufuk Nalbantoğlu yaptığı açıklamada hamileligˆin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle erken doğum riskini dogˆru bir s¸ekilde tespit eden kitler geliştirildiklerini ve üç farklı merkezde yürütülen klinik çalışmaların sonuçlanmasıyla kullanıma sunacaklarını belirtti.

"HAMİLELİĞİN İLK 3 AYINDA ERKEN DOĞUM VE DİĞER SAĞLIK RİSKLERİ TESPİT EDİLEBİLECEK"

Erken doğum tanı kitinin detaylarını aktaran Özkan Ufuk Nalbantoğlu, "Şu anda erken doğum riskini hamileliğin ilk 3 ayında alınan mikrobiyom örnekleriyle doğru bir şekilde tespit edebiliyoruz. ENBIOSIS'in üç farklı merkezde yu¨ru¨ttu¨ğu¨ klinik çalışmalarda ise bu teknolojiyi sahada test etme aşamasındayız. Aynı zamanda diğer hamilelik risklerini de tahmin edebilecek tanı teknolojilerini yine bu klinik çalışmalar u¨zerinden yu¨ru¨tmeye devam ediyoruz. Yeni geliştirilen teknoloji sayesinde, yalnızca bir su¨ru¨ntu¨ örneği u¨zerinden yapılacak mikrobiyal DNA analizleri ile birçok risk hamileliğin erken dönemlerinde tahmin edilebilecek." dedi.

"ERKEN DOĞUM, YENİDOĞAN ÖLÜMLERİNİN EN YAYGIN İKİNCİ NEDENİ"

Risklerin erken dönemde tespit edilerek hamilelik su¨resince doğru sağlık yönetimi ile önu¨nu¨n alınabilmesinin, anne ve çocuk sağlığı açısından bu¨yu¨k önem taşıdığını belirten Özkan Ufuk Nalbantoğlu, "Erken doğum, dünya genelinde en yaygın ikinci yenidoğan ölüm nedeni olurken orta ve yüksek gelirli ekonomilerde bebek ölümlerinin en yaygın nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Erken doğumun beraberinde getirebileceği kalp hastalıkları, nörolojik problemler,bağırsak hastalıkları ve daha pek çok kronik sorun, erken çocukluktan ergenliğe ve yetişkinliğe kadar devam edebiliyor. Yeni bilimsel gelişmeler, hamilelik sırasında anne mikrobiyomunun çeşitli değişimlerden geçtiği ve bu farklılaşmaların hamilelik su¨recinde ortaya çıkabilecek sağlık problemleri hakkında önemli sinyaller verdiğini gösteriyor. Yani aslında daha hamilelik su¨recinin başlarında erken doğum riskinin ne kadar yu¨ksek olduğu, gebelik diyabeti, gebelik dönemi yu¨ksek tansiyonu gibi anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyecek birçok riskin mikrobiyom analizi ile ortaya çıkarılması mu¨mku¨n." şeklinde konuştu.

- İstanbul