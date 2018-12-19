Son Dakika Haberleri: Yerli Malı Haftası

Yerli Malı Haftası

2 saat önce

Darıca ilçesinde, Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Darıca ilçesinde, Yerli Malı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Darıca Faik Şahenk İlkokulu'nda hazırlanan programda 81 ille özdeşleşmiş ürünlerinin tanıtıldığı ürünlerin sergisinin açılışı yapıldı.

Serginin açılışında konuşan Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, yerli malın tüketimi noktasında halkı bilinçlendirmede herkese önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Karaman, ülkenin çıkarlarını düşünerek alışveriş yaparken yerli mallarının tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise, çocuklara küçük yaşlardan itibaren yerli mallarının kullanılmasının özendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince serginin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:17 Kaynak: AA

Ömer Karaman, Karaman, Darıca, Yerli Malı, Güncel
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