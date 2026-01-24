Yerli Sinyalizasyon ile Demiryolu Güçleniyor - Son Dakika
Yerli Sinyalizasyon ile Demiryolu Güçleniyor

24.01.2026 13:09
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile demir yollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını belirtti. Bakan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var" açıklamasında bulundu.

'HAT ORANIMIZI YÜZDE 61'E YÜKSELTTİK'

23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktığını da ifade eden Uraloğlu, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik" dedi. Uraloğlu, halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü belirterek, ayrıca, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ise ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığını ifade etti. Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

'KAYNAKLARIMIZI DAHA VERİMLİ KULLANIYORUZ'

Sinyalizasyonun kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkan tanıdığını belirten Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demir yolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor" dedi. Uraloğlu, sinyalizasyonun çevre dostu ulaşımın güçlendirilmesine ve enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağladığını belirterek, "Demir yollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demir yolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli sinyalizasyon sistemi projesini resmi olarak hizmete alacak.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Çevre, Son Dakika

