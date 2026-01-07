Yerli Üretim Destekleniyor - Son Dakika
Ekonomi

Yerli Üretim Destekleniyor

07.01.2026 13:20
İTO başkanı Avdagiç, gümrük muafiyetinin kaldırılmasını yerli üreticiler için olumlu buluyor.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, "İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, yurt dışından posta veya kargonun 30 euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki kararı değerlendirdi. Avdagiç, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"İş dünyası olarak uzun süredir gündemde tuttuğumuz ve yerli üretici ve üretimi himaye bakımından önemsediğimiz yurt dışından posta veya kargonun 30 Euro limit olmadan gümrük işlemlerine tabi tutulması yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz. AB'nin de 150 euroluk gümrüksüz alışveriş muafiyetini kaldırmasının gündemde olduğunu biliyoruz. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararı, bu yönüyle küresel ölçekte korumacı ticaret reflekslerini yansıtan ve uluslararası eğilimlerle eşgüdüm içinde değerlendirilmesi gereken bir adım olarak görüyoruz.

Bu düzenleme, orta ve uzun vadede Türkiye'nin üretim kapasitesini, istihdamını ve ticari dengelerini güçlendirecek bir fırsata dönüşebilir. Bu nedenle markalaşma, ölçek ekonomisi, tasarım alanlarında atılacak yeni adımlar ve Türkiye'nin e-ihracatta dünya markası olması için devletin desteğiyle birlikte yerli üreticilerimizin atacağı adımlara odaklanmalıyız.

Bu kararla birlikte yerli üreticilerimize tüketicimizin mağduriyet yaşamasını önlemede önemli sorumluluklar düşüyor. En başta üreticilerimiz ve markalarımız, üretimde kazanacağı maliyet avantajlarını tüketiciye daha çok yansıtmalıdır. Yerli üreticilerimizin fiyat-kalite dengesi tutturup, erişilebilir ürün gamını genişleterek, kararın amacının hasıl olması için tüm gücünü göstereceğine inanıyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

