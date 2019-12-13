"Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yerli Üretir Milli Tüketir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

"Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Düzce'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Düzce'de AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Cedidiye Meyda'nında 55 stant kuran kadınlar, ürettikleri el işi halı kilim, hediyelik eşya, yemek, tatlı gibi ürünleri, vatandaşların beğenisine sundu.

Çeşitli ikramların da sunulduğu etkinlik 2 gün boyunca vatandaşların hizmetinde olacak.

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamada bulunan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, kadınların emeğinin ekonomiye katkı için hazırlanan bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kadın emeğini ön plana çıkarıp değer katan bir program. Kadınlarımızı hem siyasete katılımları hemde iş hayatına katılımları noktasında destekliyoruz. 2002'den bu yana bu konuda ciddi bir fark oluştu. Kadın eli değmeden hiçbir şey olmuyor. " dedi.

Yerli Üretir Milli Tüketir etkinliği düzenlendi

AK Parti, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu!
Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti Mansur Yavaş'ın yurt dışından bulduğu kredi ABB Meclisi'nde kabul edildi Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak

Son Dakika Haberleri
23:38 Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:36 4 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Son Dakika
23:36 Isparta'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
23:36 İstanbul Valiliğinden "Yeni Yıl Yortusu" etkinliği - Son Dakika
23:35 İzmir'de seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 23:44:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Yerli Üretir Milli Tüketir" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]