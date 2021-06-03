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Yes Atid lideri Lapid, İsrail Meclisi Başkanı'na "güven oylamasının kısa sürede" yapılması çağrısı yaptı - Son Dakika

Yes Atid lideri Lapid, İsrail Meclisi Başkanı'na "güven oylamasının kısa sürede" yapılması çağrısı yaptı

03.06.2021 00:27
Yes Atid lideri Lapid, İsrail Meclisi Başkanı'na

İsrail'de koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaştığını açıklayan Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin'den güven oylamasının kısa zaman içinde yapılması için çağrıda bulundu.

İsrail'de koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaştığını açıklayan Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, İsrail Meclisi Başkanı Yariv Levin'den güven oylamasının kısa zaman içinde yapılması için çağrıda bulundu.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i bilgilendirdikten sonra Lapid'in, Meclis Başkanı Levin'i telefonla arayarak koalisyonu kuracak sayıya ulaştığını ilettiği belirtildi.

Görüşmede Lapid'in, Levin'den kurulacak yeni koalisyon hükümetinin güven oylaması için Meclis Genel Kurulu'nu özel toplantıya çağırmasını istediği kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili olan Levin'in oylamayı geciktirmesi halinde, kurulacak koalisyon hükümetindeki partilerin yeni Meclis Başkanı seçilmesi için harekete geçeceği kaydedildi.

Lapid, Netanyahu karşıtı blokta yer alan partilerle koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaştığını duyurmuştu.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.

Netanyahu karşıtlarının anlaştığı koalisyonun kurulması halinde, ilk iki yıl başbakanlık koltuğuna Yamin Partisi lideri Naftali Bennett oturacak, son 2 yılda ise görevi Lapid'e devredecek.

Koalisyon hükümeti kurulursa, 2009'dan bu yana başbakanlığı aralıksız sürdüren Netanyahu dönemi sona erecek.

İsrail Meclisi, Yair Lapid, Koalisyon, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yes Atid lideri Lapid, İsrail Meclisi Başkanı'na 'güven oylamasının kısa sürede' yapılması çağrısı yaptı - Son Dakika


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