Yeşil Vatan Film Yarışması Finalistleri Belli Oldu

07.01.2026 13:22
Tarım ve Orman Bakanlığı, 492 başvuru arasından 31 finalist belirledi. Ödüller 19 Ocak'ta açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması"nda finalistler belli oldu.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenen yarışmanın ön değerlendirme süreci tamamlandı.

Farklı illerden 492 kısa film ile başvurulan yarışmada, 31 film finale kaldı. Finalistlerin 16'sını öğrenci çalışmaları, 15'ini profesyonel yapımlar oluşturdu.

Çevre sorunlarına dikkati çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin ortaya çıkması hedeflenen yarışmayla iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılması ve gençlerin sanatsal bakış açılarının toplumsal etkiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmada Yeşil Vatan kavramı odağa alınarak, ormanların önemi, yangınlarla mücadele, doğal yaşamın korunması, iklim değişikliği, ağaçlandırma, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık, su kaynakları ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklara sanatsal bir perspektif sunulması teşvik ediliyor.

Ödüller 19 Ocak'ta sahiplerini bulacak

Ödül kazananlar, 19 Ocak'ta Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle açıklanacak.

Profesyonel filmler kategorisinde birincilik ödülü 100 bin lira, ikincilik 75 bin lira, üçüncülük 50 bin lira olarak belirlendi.

Öğrenci filmleri kategorisinde ise birinciye 75 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 35 bin lira ödül verilecek.

Törende Yeşil Vatan özel ödülü ve mansiyonlar da sahiplerini bulacak.

Öğrenci kategorisi kurmaca dalında Mohammad Alhafez ve Emine Dursun'un "Belirlenemeyen Bir Neden", Miran Hamo ve Yusuf İslam Ölmez'in "Geçmişteki Fırtına 3025", Ramazan Arslan'ın "Gölgeden Öte Yol Yok", Zanna Abasova'nın "Odunları Getirdiler", Hakan Ekimci'nin "Sayıklayan Ağaç", Fidan Çaça'nın "Son Oyun", Batuhan Ünlü'nün "Uyanış" ve Enes Akfidan'ın "Yeniden Yeşer" filmleri finale kaldı.

Öğrenci kategorisi belgesel dalında Ahmet Duvar'ın "Alapınar", Ahmet Faruk Arslan'ın "Ateş Yükseliyor", Rabia Irmak Gökçe'nin "Bir Tutam Kül Bir Ömür Nefes", Berkay Kaan Özcan'ın "Canlı Bir Miras Yeşil Vatan", Tuğçe Yorulmaz ve Şeyma Sezer'in "Evliya Ağacı", Beyza Emişen'in "Rah", Zeynep Aslı Yonca ve Zübeyde Melek Algül'ün "Sazdan Örülen Hayat" ile Zeynep İkra Sezgin'in "Umut Fidanları" filmleri finalist oldu.

Profesyonel kategorisi kurmaca dalında Hamide Enise Aytekin "Arkada" (Behind), Buğra Mert Alkayalar "Bundan Sonra Böyle", Şenol Çöm "Gün Batarken", Turan Güngör "Minare", Mert Hüroğlu "Olivia", Volkan Güney Eker "Ormanlar Kralının Yolculuğu", Ramazan Yıldırım "Tutsak" ve Burç Kaan Saraç "Viran" filmleri ile finalde yer aldı.

Profesyonel kategorisi belgesel dalında ise Mahmut Taş'ın "Ada", Abdülsamet Mavi'nin "Ateşin Gölgesinde Stratonikeia", Hakan Çevik'in "Eşik", Zafer Geyikçi'nin "Kattunayakan", Nilgün Yanık Emiroğlu'nun "Yangının Öteki Yüzü", Ahmet Kuş'un "Yeşile Adanan Ömür" ve Mutlu Taşpınar'ın "Yuva" filmleri finale kalan yapımlar arasında bulundu.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür Sanat, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

