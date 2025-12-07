Yeşil Vatan İçin Ağaçlandırma Etkinliği - Son Dakika
Yeşil Vatan İçin Ağaçlandırma Etkinliği

Yeşil Vatan İçin Ağaçlandırma Etkinliği
07.12.2025 14:18
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı'da 1200 fidan dikimi ile ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri Yahyalı ilçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ağcaşar Barajı bölgesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1200 fidan toprakla buluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, yeşil vatan için ağaçlandırma faaliyetlerinin her gün yapılması gerektiğini belirtti.

Develi Kampüsü'nde sıcak asfalt çalışması yapıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Kampüsü'ndeki 7 bin 200 metrekarelik alanda 1200 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar 2 milyon 40 bin lira maliyetle tamamlandı.

Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilere ata tohumu ve seracılık eğitimi verilmek üzere KAYÜ Develi Kampüsü'ne akıllı sera kuruldu.

Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi'nde 1 milyon 500 bin lira maliyetle tamamlanan akıllı sera, tam otomasyona uygun havalandırma sistemiyle donatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata Tohumu Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü ve Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Şapcı Selamoğlu, "Bu seramızı hem bölüm öğrencilerinin uygulama yapacağı sera olarak hem de ata tohumu uygulamaları, araştırmaları ve yetiştiricilik yaparken kullanacağız. Yöresel olarak toplayacağımız ata tohumlarını çoğaltıp, muhafaza edip, insanlara dağıtmayı amaçlıyoruz. Belediyelerimiz ile işbirliği içerisinde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

