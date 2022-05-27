"Yeşil Vatan Tırı" Adana'da

Orman Genel Müdürlüğü tarafından özellikle çocukları ormanlar hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tırı" Türkiye turuna Adana ile devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarının ardından bilinçlendirme amaçlı hazırlanan tır, Millet Bahçesi Parkı'na kuruldu. Öğrencilerin katıldığı etkinlikte, çocuklara ormanda yetişen ağaçlar, orman zararlısı böcekler hakkında bilgi verildi. Çocuklar, yangında personellerin giydiği kıyafetleri inceledi, geçici bahçede fidan dikmeyi öğrendi.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, etkinliği ziyaret ederek, bilgi aldı.

Yılmaz, tır aracılığıyla ormanın çocukların ayağına getirildiğini belirtti.

Çocukları, doğa sevgisini kazanması ve geleceğe nefes olmaları için bilgilendirdiklerini bildiren Yılmaz, "Çocuklara fidan dikimi, ormanlarımızda yaptığımız çalışmalar gibi konuları 5D sinemada çocuklarımıza aktarıyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşil Vatan Tırı, 28-29 Mayıs Cumartesi ve Pazar günü Merkez Park'ta hizmet verecek.