Yeşilay, 22 Mayıs'ta sağlıklı yaşam için pedal çevirecek - Son Dakika
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Yeşilay, 22 Mayıs'ta sağlıklı yaşam için pedal çevirecek

17.05.2022 11:49
Yeşilay, 22 Mayıs'ta sağlıklı yaşam için pedal çevirecek

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye ve dünyanın birçok noktasında 22 Mayıs pazar günü "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenleyecek.

Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye ve dünyanın birçok noktasında 22 Mayıs pazar günü "10. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenleyecek.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, turun İstanbul ayağı, Bisikletliler Derneği iş birliğiyle organize ediliyor.

Amatör ya da profesyonel fark etmeksizin herkesin katılabileceği bisiklet turu, Tarihi Yarımada'da 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Turun sonunda çekiliş yapılarak, 10 kişiye bisiklet hediye edilecek.

Bisiklet turuna katılmak isteyenler, "www.yesilaybisikletturu.com" web sitesinden kayıt yaptırabiliyor.

"Çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, iyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları içinde sporun çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yeşilay'ın bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla aralıksız mücadele ettiğini, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Öztürk, bu çalışmalar içerisinde sportif faaliyetlerin ayrı bir yeri bulunduğunu kaydetti.

Spor yapma alışkanlığının hem önleme çalışmalarına hem de rehabilitasyon süreçlerine katkı sağladığını aktaran Öztürk, "Bu kapsamda 7'den 70'e herkesin dahil olabileceği pek çok etkinliğimiz oluyor. Bu yıl 10'uncu kez düzenleyeceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu da bunlardan biri. İki yıldır pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz etkinliğimizi bu yıl yeniden düzenleyeceğimiz için çok heyecanlıyız ve çok sayıda insana ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, Tarihi Yarımada'nın keyfini pedal çevirerek çıkarmak isteyen herkesi 22 Mayıs pazar günü kendileriyle birlikte olmaya davet etti.

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Kaynak: AA

Bisiklet, Yeşilay, Pazar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşilay, 22 Mayıs'ta sağlıklı yaşam için pedal çevirecek - Son Dakika


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