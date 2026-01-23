Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları - Son Dakika
Yeşilay'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları

23.01.2026 17:20
Yeşilay Edirne, bağımlılıkla mücadele için eğitimler düzenleyerek farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla bağımlılıkların önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayrak ve şube yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Edirne Koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bağımsızlık seferberliği doğrultusunda, 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini ifade eden Bayrak, yeni yılda daha etkin ve güçlü çalışmalar yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bayrak, eğitim, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı.

Edirne'de kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Bayrak, "Yaptığımız eğitim çalışmaları kapsamında geçen yıl 45 bin 961 öğrenciye ulaştık. Aynı zamanda 2 bin 294 yetişkine çeşitli eğitimler verdik. Bu çalışmalar devam ediyor. Valimiz Yunus Sezer'in her alanda bize destekleri var. Kurum müdürlerimize çalışmalarımızı görünür kılan basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumar bağımlılığıyla mücadele

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Edirne Şubesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Dilara Akgün Tamer ise son dönemlerde kumar bağımlılığı alanında tedavi görmek isteyenlerin sayısında artış olduğunu dile getirdi.

Bağımlılara farklı tedavi yöntemleriyle yaklaşıldığını anlatan Tamer, "Kumar bağımlılğına yönelik tedavilerimiz devam ediyor. Özellikle sanal kumarla mücadele çok önemli. Kumar bağımlılğı tedavisi gören 10 kişiden 8'inde başarılı oluyoruz, YEDAM'lardaki oranlarımız bunu gösteriyor. Bizler bu süreçte hem psikolojik hem sosyal hizmet desteğiyle bağımlı kişilere ve ailelerine destek oluyoruz. Kumar bağımlığının bir hastalık olduğunu ve belirtileriyle ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar da katıldı.

